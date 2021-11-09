أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، الأهلي يغري مصطفى فتحى براتب الفئة الأولى والسعودية أمل الزمالك فى تجديده ،عقوبات بالجملة على أندية الدورى الممتاز بعد الأسبوع الـ3 ،الأهلى يخطر "كاف" رسمياً بأجندة الدورى وبطولة أفريقيا.. اعرف السبب .

الأهلي يغري مصطفى فتحى براتب الفئة الأولى والسعودية أمل الزمالك فى تجديده

كشف مصدر لليوم السابع أن مسئولا أهلاويا كبيرا فاتح مصطفى فتحى نجم هجوم الزمالك، ومازالت المفاوضات جارية، من أجل الانتقال للأهلى الموسم المقبل، خاصة أن عقده مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم الجارى وبالتالى يحق له التوقيع لأى نادٍ خلال الميركاتو الشتوى المقبل.

الأهلى يخطر "كاف" رسمياً بأجندة الدورى وبطولة أفريقيا.. اعرف السبب

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطره فيه بمواعيد مباريات المارد الأحمر، سواء فى الدورى الممتاز أو دورى الأبطال، من أجل تحديد الموعد النهائى لبطولة السوبر الأفريقى، ويناقش مسئولو الكاف فى الآونة الأخيرة عدة مواعيد مقترحة لإقامة بطولة السوبر بين الأهلى والرجاء المغربى.

عقوبات بالجملة على أندية الدورى الممتاز بعد الأسبوع الـ3

قررت رابطة الأندية المصرية توقيع غرامة مالية على نادى الاتحاد السكندرى قدرها 50 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعى على قرارات الحكم فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى فى الأسبوع الثالث بالمسابقة، كما تم تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه للاعتراض أيضا صورة جماعية. أموتو يرفض التجديد للمصرى ويطالب بمستحقاته المتأخرة رفض النيجيري أوستن أموتو، مهاجم المصرى البورسعيدى، التجديد للفريق خلال الفترة الحالية خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لمسئولى النادى الساحلى. الأهلى يرفض عروض الشتاء لرحيل حسين الشحات تمسك مسئولو النادي الأهلي ببقاء حسين الشحات جناح الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رافضين مناقشة أية عروض تصل النادي بشأن الحصول على خدمات اللاعب، بعد الأنباء التي ترددت عن اهتمام أندية خليجية بضم الشحات في الميركاتو الشتوي، لاسيما بعد فشلت مساعي ضم اللاعب في الصيف الماضي. لجنة الزمالك تقترح على كارتيرون تعيين مشرف على الكرة تقترح لجنة إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، تعيين مشرف على الكرة فى جهازه المعاون، لفرض حالة من السيطرة على اللاعبين. المنتخب يدرس إراحة الونش من رحلة أنجولا بسبب الإنذارين يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، موقف محمود حمدي الونش لاعب الزمالك من السفر مع المنتخب إلى أنجولا مساء الأربعاء المقبل من عدمه لمواجهة منتخب أنجولا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد حصول اللاعب على إنذارين وبالتالي غيابه عن المباراة. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر قائمة من 24 لاعباً استعدادا لخوض بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس .

شهدت الأيام الماضية إرتباط اسم رامي ربيعة مدافع الأهلي بأكثر من نادً خلال الفترة الماضية تمهيداً للتفاوض مع الأهلي بشأن التعاقد معه خلال فترة اإتقالات الشتوية المقبلة.

سلبية مسحة منتخب مصر.. وكشف على المحترفين اليوم وغدا

كشف مسؤولو منتخب مصر الأول لكرة القدم أن نتيجة مسحة لاعبي الفريق والجهاز الفنى جاءت سلبية، على أن يخضع المحترفون أمثال مصطفي محمد وأحمد حجازي وأحمد ياسر ريان لمسحة اليوم للاطمئنان عليهم.