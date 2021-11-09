شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادي الزمالك اليوم الاثنين 8/11/2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادي الزمالك اليوم الاثنين 8/11/2021 ، العديد من الأخبار الرياضية المهمة، جاء في مقدمتها وزارة الرياضة تصدر بيانا بشأن نادى الزمالك، ورابطة الأندية توقع عقوبة جديدة على الزمالك؛ بسبب قذف الكرة فى القمة، وكارتيرون يترقب مشاركة بن شرقى والجزيرى مع منتخبى المغرب وتونس ، والزمالك يعقد جلسة مع وكيل بن شرقى قبل مغادرة القاهرة.

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا بشأن نادى الزمالك فى ضوء الحكم الصادر بعودة مجلس مرتضى منصور، وجاء البيان كالتالى: "في ضوء الاحترام الكامل للحكم الإدارى الصادر لرئيس نادى الزمالك"..ندرس بعناية كافة الجوانب القانونية الخاصة بالحكم حفاظاً على استقرار النادى وضماناً لسلامة إجراءات انتخاباته قبل نهاية الشهر الجارى". رابطة الأندية توقع عقوبة جديدة على الزمالك بسبب قذف الكرة فى القمة أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عبر حسابها الرسمي، توقيع غرامة مالية جديدة على نادى الزمالك بشأن مباراة القمة أمام الأهلي بسبب قذف الكرة إلى الملعب.

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