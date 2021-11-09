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اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 8 /11 /2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الاثنين 8 /11 /2021 العديد من الأخبار المهمة والتي جاء في مقدمتها، الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة، ومناقشات فى الأهلي حول ضم صفقات جديدة بانتقالات يناير، والاهلي يترقب قرار الكاف النهائي بشأن موعد السوبر الأفريقي، وسلة الأهلى تتأهل لـنصف نهائى دورى المرتبط للمحترفين على حساب الاتصالات.

 

 

 

عبر النادى الأهلى عن انزعاجه الشديد من التصريحات التى جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة فى أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم.

 

الاهلي يترقب قرار الكاف النهائي بشأن موعد السوبر الأفريقي

يترقب النادى الاهلى القرار النهائى للاتحاد الافريقى الكاف بشأن موعد مباراة السوبر الأفريقى التى تجمعه بنظيره الرجاء المغربى

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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