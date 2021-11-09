شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادي الاهلي اليوم الاثنين 8 /11 /2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الاهلي اليوم الاثنين 8 /11 /2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة والتي جاء في مقدمتها، الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات لحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة، ومناقشات فى الأهلي حول ضم صفقات جديدة بانتقالات يناير، والاهلي يترقب قرار الكاف النهائي بشأن موعد السوبر الأفريقي، وسلة الأهلى تتأهل لـنصف نهائى دورى المرتبط للمحترفين على حساب الاتصالات.

عبر النادى الأهلى عن انزعاجه الشديد من التصريحات التى جاءت على لسان حكم مباراة القمة الأخيرة فى أحد البرامج الإذاعية صباح اليوم.

الاهلي يترقب قرار الكاف النهائي بشأن موعد السوبر الأفريقي