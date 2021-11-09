العضلة الخلفية تُبعد عمرو طارق عن الجونة لمدة 4 أسابيع

القاهرة - سامية سيد -

تأكد غياب عمرو طارق، مدافع نادي الجونة، عن فريقه لمدة 4 أسابيع، بعد تعرض اللاعب للإصابة في مباراة سيراميكا ما دفع رضا شحاته المدير الفني للجونة لاستبداله ما دفع رضا شحاته المدير الفني للجونة لاستبداله.

ويبدأ اللاعب بعد إسبوعين فترة تأهيل للإطمئنان على عودته مرة أخرى تحت اشراف هشام حسن رئيس الجهاز الطبي ومحمد إسماعيل طبيب الفريق.

تمكن نادي الجونة من التعادل مع سيراميكا كليوبترا بهدف لكل فريق في افتتاح النادي الساحلي لمبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز ليحصد النقطة الأولى في مشوار البطولة.

وخرج عمرو طارق من مباراة فريقه الجونة أمام سيراميكا بعد إصابته ونزل بدل منه لؤى وائل، في المباراة التي جمعتهما على استاد خالد بشارة، وانتهت بالتعادل 1/ 1.

وأثبت التشخيص الطبي تحت إشراف محمد شوقى رئيس الجهاز الطبي، معاناة اللاعب من إصابة في العضلة الخلفية، وسيخض اللاعب لأشعة لتحديد مدة غيابه عن الفريق الساحلى.

وتعادل فريق الجونة مع نظيره سيراميكا بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت الفريقين، على ملعب خالد بشارة ضمن مباريات الجولة الأولى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وتمكن سيف تقا مدافع فريق سيراميكا من التقدم لفريقه في الدقيقة 36 من عمر الشوط الأول وجاء هدف التعادل لفريق الجونة في الدقيقة 46 عن طريق المهاجم خالد قمر.