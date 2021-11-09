شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال مديرا فنيا لإيسترن كومبانى خلفا لعلاء نوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وائل فؤاد مدير التعاقدات ومدير شئون الاعبين بنادى إيسترن كومبانى، التعاقد مع علاء عبد العال لتولى قيادة الفريق خلفا لعلاء نوح، بعد التوصل لصيغة تفاهم بين الطرفين، على أن يقود الفريق في الجولة الرابعة في الدورى.

وتوصل علاء عبد العال لاتفاق مع القناة الذى ينافس بدورى القسم الثانى من أجل فك ارتباطه لتولى القيادة الفنية للفريق الصاعد حديثا، خاصة أنه لم يحقق النتائج المرجوة منه حتى الآن، حيث يحتل الفريق المركز الحادى عشر برصيد 10 نقاط

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير بجدول الترتيب برصيد صفر من النقاط بعد الخسارة فى اللقاء الأول أمام المقاولون العرب، بينما خسر فى اللقاء الثانى أمام غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وفى اللقاء الثالث خسر بثلاثية أمام سموحه بالإسكندرية.

يذكر أن علاء عبد العال يمتلك سى فى قوى بالدورى عندما قاد الداخلية وحقق بها العديد من النتائج الجيدة بالإضافة لإخراج العديد من اللاعبين الذين تألقوا مع العديد من أندية الدورى، ثم قاد إنبى، وأخيرا أسوان فى الموسم الماضى.