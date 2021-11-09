شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يعتمد تشكيل اللجنة الفنية برئاسة حمادة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر مجلس إدارة الإسماعيلي، على أعضاء اللجنة الفنية الجديدة والتى ستتولى كافة المهام الفنية داخل النادي ويترأسها حمادة المصرى نجم الفريق ومنتخب مصر سابقا.

وتضم اللجنة في عضويتها كلا من: الثنائى محمود حسن وأشرف خضر.

وأكد مجلس الإدارة أنه تم اختيار أعضاء اللجنة، بالنظر للخبرات الفنية والإدارية الكبيرة التي يتمتع بها الثلاثي، حيث يمثلون أجيالا كروية مختلفة، أسهمت في نجاحات كثيرة للدراويش.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة بتقديم خطة شاملة للنهوض بقطاع كرة القدم، بما يحقق الاحترافية الكاملة في الأداء فنيا وإداريا على كافة مستويات القطاع.