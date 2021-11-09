7 أخبار لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، عقوبات بالجملة على أندية الدورى الممتاز بعد الأسبوع الـ3، الأهلي يغري مصطفى فتحى براتب الفئة الأولى والسعودية أمل الزمالك فى تجديده،الأهلى يرفض عروض الشتاء لرحيل حسين الشحات .

عقوبات بالجملة على أندية الدورى الممتاز بعد الأسبوع الـ3

قررت رابطة الأندية المصرية توقيع غرامة مالية على نادى الاتحاد السكندرى قدرها 50 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعى على قرارات الحكم فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى فى الأسبوع الثالث بالمسابقة، كما تم تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه للاعتراض أيضا صورة جماعية. الأهلى يرفض عروض الشتاء لرحيل حسين الشحات تمسك مسئولو النادي الأهلي ببقاء حسين الشحات جناح الفريق الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رافضين مناقشة أية عروض تصل النادي بشأن الحصول على خدمات اللاعب، بعد الأنباء التي ترددت عن اهتمام أندية خليجية بضم الشحات في الميركاتو الشتوي، لاسيما بعد فشلت مساعي ضم اللاعب في الصيف الماضي. المنتخب يدرس إراحة الونش من رحلة أنجولا بسبب الإنذارين يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، موقف محمود حمدي الونش لاعب الزمالك من السفر مع المنتخب إلى أنجولا مساء الأربعاء المقبل من عدمه لمواجهة منتخب أنجولا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد حصول اللاعب على إنذارين وبالتالي غيابه عن المباراة. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر قائمة من 24 لاعباً استعدادا لخوض بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس .

شهدت الأيام الماضية إرتباط اسم رامي ربيعة مدافع الأهلي بأكثر من نادً خلال الفترة الماضية تمهيداً للتفاوض مع الأهلي بشأن التعاقد معه خلال فترة اإتقالات الشتوية المقبلة.

سلبية مسحة منتخب مصر.. وكشف على المحترفين اليوم وغدا

كشف مسؤولو منتخب مصر الأول لكرة القدم أن نتيجة مسحة لاعبي الفريق والجهاز الفنى جاءت سلبية، على أن يخضع المحترفون أمثال مصطفي محمد وأحمد حجازي وأحمد ياسر ريان لمسحة اليوم للاطمئنان عليهم.