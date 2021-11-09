شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يؤكد تقديره لحمزة الجمل.. ويعلن عدم الاستقرار على اسم المدرب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر النادى الاسماعيلى بيانا رسميا عبر موقعه، أعلن فيه تفاصيل ملف المدير الفنى الجديد لفريق الكرة، جاء نصه كالتالى: "يؤكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي احترامه وتقديره للكابتن حمزة الجمل المدير الفني، الذي يعد أحد أبناء النادي المخلصين، والذي لم يتأخر أو يتوانى في مساعدة الفريق، سواء كان متواجدًا على رأس القيادة الفنية أو بعيد عن النادي.

ويود مجلس إدارة النادي، التوضيح أن البحث عن مدرب للفريق ما زال قائمًا، لاختيار الأنسب لقيادة الدراويش في المرحلة المقبلة، حيث لم يستقر المجلس على اسم المدرب المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، إن كان من أبناء النادي أو أجنبيا.

ويؤكد مجلس الإدارة، أن الخيار الذي سيتم الاستقرار عليه، لا يقلل على الإطلاق من قيمة وقامة الكابتن حمزة الجمل، الذي يتمتع بالكثير من الخبرات الفنية والتدريبية، كونه أحد أبناء النادي المخلصين سواء لاعبًا كان أو مدربًا، في ظل تمتعه بسيرة ذاتية كبيرة.

ويشير مجلس إدارة النادي، إلى أن حمزة الجمل دوره سيكون كبيرًا في الفترات المقبلة، سواء تم اختياره على رأس الجهاز الفني أو تم الاستقرار على اسم آخر وفقًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة في مسيرة الفريق، خاصة أنه يُرحب بمساعدة الفريق في أي وقت طالما ناداه النادي.