شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلى تتأهل لـنصف نهائى دورى المرتبط للمحترفين على حساب الاتصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادى الأهلى، إلى الدور نصف النهائى من بطولة دورى المرتبط للمحترفين، بعد أن تخطى عقبة فريق المصرية للاتصالات فى ربع نهائى البطولة.

وتأهل فريق رجال سلة الأهلى إلى نصف النهائى، بعد أن حقق الفوز على فريق الاتصالات فى لقاء الذهاب بنتيجة 74-65، فيما لم يخض المنافس مباراة العودة بسبب إصابات عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، ولم يتمكن من خوض اللقاء، بينما حقق فريق 18 سنة الفوز على الاتصالات فى لقاء الذهاب بنتيجة 92-41، قبل أن يتغلب عليه اليوم بنتيجة 98-45 ليتأهل الأهلى إلى نصف النهائي.

يذكر أن «رجال سلة الأهلي» قدم مباريات قوية للغاية فى الدورة المجمعة الأولى التى أقيمت فى الإسكندرية، وحقق الفوز على سبورتنج بنتيجة 68-65، وعلى طنطا بنتيجة 77-52، وعلى الطيران بنتيجة 78-49، بينما تفوق فريق 18 سنة على سبورتنج بنتيجة 62-47، وعلى طنطا بنتيجة 53-29، وعلى الطيران بنتيجة 86-24.

وفى الدورة المجمعة الثانية حقق فريق رجال سلة الأهلى الفوز على فريق الطيران بنتيجة 97-55، وعلى طنطا بنتيجة 81-41، ثم الفوز على سبورتنج بنتيجة 81-72، فيما حقق فريق المرتبط 18 سنة الفوز على الطيران بنتيجة 79-39، ثم الفوز على طنطا بنتيجة 66-37، وسبورتنج بنتيجة 85-71، ثم تغلب على القناة فى دور الـ16 بنتيجة 79-61 ذهابًا، ثم الفوز فى مباراة الإياب بنتيجة 71 -59.