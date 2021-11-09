شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب ينصب إبراهيم عادل قائدا للمنتخب الأولمبى فى أول تجمع .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلق في الواحدة ظهر اليوم الإثنين، معسكر المنتخب الأولمبي في بداية إعداده للتصفيات القارية، والتي تبدأ في أكتوبر 2022 المؤهلة للأمم الأفريقية، وبدورها يتأهل الثلاثة الأوائل منها لأولمبياد باريس 2024.

وحرص جميع اللاعبين على التواجد في الموعد المحدد، ثم تناولوا الغذاء بعد استلام الغرف، ثم ألقى شوقي غريب محاضرة على الاعبين استمرت أكثر من 90 دقيقة.

تضمن الحوار كافة التفصيلات التي تخص الفريق والنظام خلال المرحله المقبله وحقوق كل لاعب والواجبات المطلوبه منه.

وخلال المحاضره تطرق شوقي غريب لكل شيء بمافيها أسلوبه في اختيار العناصر التي يحتاجها من كافة الجوانب سواء كانت سلوكيه أو فنية

وخلال المحاضرة تم التوافق علي ان يكون إبراهيم عادل هو كابتن الفريق ويليه في ارتداء شارة الكابتن العربي بدر ثم أحمد عيد.

بدأ المران في السادسه مساءا علي الملعب الموجود بمقر إقامة الفريق الأولمبي تم تقسيمه علي ثلاث فترات الاولي بدنيه ثم تكتيكيه واختتم بتقسيمه شهدت سخونه كبيره بين جميع اللاعبين.

ومن المقرر ان يواصل الفريق خلال معسكره المغلق والذي يستمر حتي 13 نوفمبر الحالي علي ان يتم استكمال المعسكر بعناصر القسم الثاني وكذلك عدد ممن لفتوا الأنظار في مسابقة 2001