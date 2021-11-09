شكرا لقرائتكم خبر عن سيف عيسى يتوج بذهبية بطولة باكستان المفتوحة للتايكوندو وكأس أفضل لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح البطل المصري سيف عيسى، لاعب منتخب التايكوندو وصاحب الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الأخيرة، في التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة باكستان المفتوحة، لوزن 80 كجم، عقب تغلبه على بطل أفغانستان في المباراة النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين، كما تُوج سيف عيسى بلقب أفضل لاعب في البطولة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه.

وشهدت الفترة التي أعقبت أوليمبياد طوكيو مشاركة سيف عيسى في 3 بطولات كانت البداية مع بطولة ألبانيا التي حصد خلالها الميدالية الفضية بعد خسارته أمام اليوناني أبوستولوس تيليكوستوجلو، بعدها شارك عيسى في بطولة مونتيجومرى واستطاع الفوز بالميدالية الذهبية ايضًا، ثم كرر انجازه بالتتويج بذهبية بطولة باكستان المفتوحة مساء اليوم.

وحصد سيف عيسى الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو الماضية، ضمن 6 ميداليات حصدتها مصر، منها ميداليتين في التايكوندو، لسيف عيسى وهداية ملاك بجانب ميداليتين في الكاراتيه حصدتهما فريال أشرف صاحب الميدالية الذهبية الوحيدة لمصر، وجيانا فاروق، صاحبة الميدالية البرونزية، في حين كانت الميدالية الفضية من نصيب أحمد الجندي في الخماسي الحديث، ونال محمد كيشو برونزية المصارعة الرومانية.