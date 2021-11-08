حامل اللقب يفتتح كأس الملك بمواجهة الأهلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدت نتائج قرعة دور الـ16 لكأس خادم الحرمين الشريفين متكافئة على الورق، لكن قد تكون صعبة في الملعب.

وينطلق دور الـ16 من البطولة في 20 ديسمبر المقبل بعد استمرار حصر المشاركة فيها على فرق دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي نتيجة ضغط الموسم الذي يشهد خوض المنتخبين الأول والأولمبي عددا من الاستحقاقات الخاصة بتصفيات كأس العالم 2022، وبطولة كأس العرب للمنتخبات، وتصفيات كأس آسيا.

وأكد الاتحاد السعودي لكرة القدم أن مواجهات دور الـ16 ستلعب بين 20 و22 ديسمبر، ومواجهات الدور ربع النهائي ستلعب بين 14 و15 فبراير، أما الدور نصف النهائي فسيكون بين 3 و4 أبريل، فيما سيتم لاحقا تحديد موعد المباراة النهائية.

وشارك في إجراء القرعة لاعبا المنتخب السعودي والنصر والشباب السابقان، سعد الحارثي وأحمد عطيف ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم نعيم البكر.

وفرضت القرعة على حامل اللقب، فريق الفيصلي مواجهة صعبة عندما أوقعته أمام الأهلي.

وسبق القرعة عرض فيديو استعرض خلاله لقطات سابقة من البطولة وكشف آلية المسابقة، قبل أن يسلم قائد فريق الفيصلي أحمد الكسار كأس البطولة.