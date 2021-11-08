برنامج لتأهيل إداريي الفرق

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ويستمر البرنامج حتى 16 نوفمبر الحالي، حيث يشهد عددا من المحاضرات التي تتطرق إلى كل الجوانب المتعلقة بإعداد وتأهيل إداريي الفريق.
وسيتم خلال المحاضرات التي يشرف عليها عضو اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي علي الغامدي شرح القوانين واللوائح والأنظمة، والتعريف بالمهام المكتبية والميدانية للإداري، وعلاقة الإداري بالأجهزة المختلفة بفريق كرة القدم، والصحة النفسية للاعبين، ومهارات تطوير الذات والاتصال الفعال للاعبين وغيرها.
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