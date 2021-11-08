801 نقطة تنصب الهلال زعيم «المحترفين»

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ويحتاج ملاحقو الهلال إلى فترة زمنية من أجل الوصول إلى عدد النقاط التي حققها حتى الآن، حيث وصل إلى 801 نقطة قابلة لزيادة كبيرة في الموسم الحالي الذي لعب خلاله حتى الآن 9 مباريات فقط من أصل 11 جولة.
ويصل الفارق بين الهلال وبين أقرب ملاحقيه فريق النصر من حيث جمع النقاط، إلى 146 نقطة، حيث جمع النصر في النسخ الماضية 655 نقطة، وهو ما يعني أن هناك فارقا كبيرا قد يصعب على الفرق الأخرى إزالته خلال عدد من المواسم.
وتمسك الهلال أيضا بلقب الأقوى هجوما في دوري المحترفين منذ بدايته وحتى الآن، وذلك من خلال تسجيله 752 هدفا، ليبتعد بفارق 79 هدفا عن الأهلي صاحب المركز الثاني من حيث عدد الأهداف، حيث يملك الأخير 673 هدفا.
ويبدو أن الهلال أيضا مرشح لكسر أرقامه في هذا الموسم من حيث عدد الألقاب والنقاط والأهداف.
الخمسة الأوائل من حيث النقاط منذ 2008
الهلال:
801 نقطة و752 هدفا
النصر:
655 نقطة و636 هدفا
الأهلي:
648 نقطة و673 هدفا
الشباب:
596 نقطة و553 هدفا
الاتحاد:
587 نقطة و624 هدفا
أرقام الهلال بالدوري منذ 2008
خاض 351 مباراة
فاز 243
تعادل 72
خسر 36
سجل 752
استقبل 291
حقق المركز الأول 6 مرات
(2017/2016/2010/2009 /2019/ 2020)
حل ثانيا 5 مرات
(2008 /2012/ 2018/2015/2013)
جاء في المركز الثالث مرتين
(2011/ 2014)
يحتل المركز الرابع في الموسم الحالي
بعد 9 مباريات
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