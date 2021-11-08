801 نقطة تنصب الهلال زعيم «المحترفين»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - منذ بدء دوري المحترفين السعودي في 2008 ومروره بعدد من المسميات، وحتى خوض 11 جولة من النسخة الحالية لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، نصب الهلال نفسه زعيما للبطولة من حيث الحصول على اللقب (ناله 6 مرات) وعدد النقاط والأهداف المسجلة.

ويحتاج ملاحقو الهلال إلى فترة زمنية من أجل الوصول إلى عدد النقاط التي حققها حتى الآن، حيث وصل إلى 801 نقطة قابلة لزيادة كبيرة في الموسم الحالي الذي لعب خلاله حتى الآن 9 مباريات فقط من أصل 11 جولة.

ويصل الفارق بين الهلال وبين أقرب ملاحقيه فريق النصر من حيث جمع النقاط، إلى 146 نقطة، حيث جمع النصر في النسخ الماضية 655 نقطة، وهو ما يعني أن هناك فارقا كبيرا قد يصعب على الفرق الأخرى إزالته خلال عدد من المواسم.

وتمسك الهلال أيضا بلقب الأقوى هجوما في دوري المحترفين منذ بدايته وحتى الآن، وذلك من خلال تسجيله 752 هدفا، ليبتعد بفارق 79 هدفا عن الأهلي صاحب المركز الثاني من حيث عدد الأهداف، حيث يملك الأخير 673 هدفا.

ويبدو أن الهلال أيضا مرشح لكسر أرقامه في هذا الموسم من حيث عدد الألقاب والنقاط والأهداف.

الخمسة الأوائل من حيث النقاط منذ 2008

الهلال:

801 نقطة و752 هدفا

النصر:

655 نقطة و636 هدفا

الأهلي:

648 نقطة و673 هدفا

الشباب:

596 نقطة و553 هدفا

الاتحاد:

587 نقطة و624 هدفا

أرقام الهلال بالدوري منذ 2008

خاض 351 مباراة

فاز 243

تعادل 72

خسر 36

سجل 752

استقبل 291

حقق المركز الأول 6 مرات

(2017/2016/2010/2009 /2019/ 2020)

حل ثانيا 5 مرات

(2008 /2012/ 2018/2015/2013)

جاء في المركز الثالث مرتين

(2011/ 2014)

يحتل المركز الرابع في الموسم الحالي

بعد 9 مباريات