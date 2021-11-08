تصنيف الأندية لرفع مستوى الحوكمة وتحسين المكافآت

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الرياضة أمس عن مشروع التصنيف الإداري للأندية الرياضية الذي يهدف لرفع مستوى حوكمة العمل وتحسين مكافآت الأندية، وسيبدأ العمل به الموسم المقبل.

وسيتم تصنيف الأندية إلى 6 فئات، بناء على ما ستحصل عليه من نتائج في نظام الحوكمة نهاية الموسم الحالي.

وستعلن نتائج تصنيف الأندية دون اعتبار لدرجة النادي على مستوى الفريق الأول.

وسيتم تطبيق آلية التصنيف على نوعين من الأندية، وهي المشمولة بنظام الحوكمة الحالي وعددها 64 ناديا (أندية دوري المحترفين، والدرجتين الأولى والثانية)، والأندية غير المشمولة بنظام الحوكمة وعددها 106 أندية.

وتقوم آلية العمل على حصر عدد الأندية لكل فئة بشكل سنوي، لتحديد قيمة الدعم وتنظيم مصاريف الحوكمة وفق الميزانيات المعتمدة.

ويركز التقييم على متوسط درجات النادي في الموسم السابق من الربع الأول وحتى الرابع، علما أنه لن يتم تغيير فئة النادي إلا مع نهاية الموسم.

ويخضع تصنيف الأندية إداريا لخطة زمنية لمبادرة الحوكمة «ربع سنوية» وفق بنود محددة كل ربع على حدة.

كما تضمن المشروع تمكين الأندية من تحسين فئتها بكل دورة تصنيف عند تحقيقها متطلبات الفئة الأعلى في الدورة، على أن يتم تخفيض الدعم المالي المحدد للنادي تدريجيا بنسبة 10% في حال بقائه فترة طويلة (أكثر من موسم واحد) في فئته دون الصعود إلى فئة أعلى.

تحقيق معايير الدخول في التصنيف:

فئة (أ): سيحصل كل ناد على 28 مليون ريال كحد أدنى من مبالغ دعم الحوكمة، حال حقق متوسط 6 من 7 أو أكثر لكل معيار من المعايير الخمسة المعتمدة في الموسم الحالي.

فئة (ب): سيحصل كل ناد على 23 مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 6 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير الخمسة كاملة.

فئة (ج): سيحصل كل ناد على 20 مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 5 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير.

فئة (د): سيحصل كل ناد على 2.5 مليون ريال كحد أدنى عند تحقيقه متوسط 4 من 7 أو أكثر من مجموع المعايير.

فئة (ه): سيحصل كل ناد على مليون ريال كحد أدنى عند توفيره جميع متطلبات مبادرة نظام الحوكمة، وستنضم لهذه الفئة الأندية التي حصلت على متوسط أقل من 4 من 7 من مجموع المعايير في موسم 2021 - 2022 م.

فئة (و): وهي الأندية التي لم تتمكن من استيفاء شروط الانضمام لمبادرة الحوكمة، ولن يتم تخصيص ميزانية للأندية الموجودة في هذه الفئة.

شروط خاصة بالأندية غير المشمولة بنظام الحوكمة

1النشاط الرياضي: يتضمن حصول النادي على بطولة واحدة معتمدة على الأقل في الموسم السابق بأي من الاتحادات الرياضية في المملكة.

2 الكادر الإداري: يعني وجود هيكل تنظيمي إداري يضم معظم الإدارات، فضلا عن وجود رئيس تنفيذي ومدير مالي "بدوام كامل" .

3 التوثيق المالي: يعني وجود قوائم مالية سنوية مدققة من محاسب قانوني خارجي معتمد (للموسمين الرياضيين السابقين).