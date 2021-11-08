«فلنتاين» يجهز الأخضر لمواجهة أستراليا

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وأجرى لاعبو الأخضر مساء أمس حصة تدريبية على ملعب فلنتاين سبورتس بارك تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغرة، قبل أن تجرى تقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.
ويواصل الأخضر اليوم تدريباته عند الـ 7 مساء على الملعب نفسه «فلنتاين سبورتس بارك»، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأول.
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