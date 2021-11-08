«فلنتاين» يجهز الأخضر لمواجهة أستراليا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم تدريباته في معسكره الذي يقام حاليا في مدينة سيدني الأسترالية، استعدادا لمواجهة منتخب أستراليا الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة للمجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 التي يتصدرها الأخضر برصيد 12 نقطة.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء أمس حصة تدريبية على ملعب فلنتاين سبورتس بارك تحت إشراف المدير الفني هيرفي رينارد، بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها أجريت مباريات مصغرة، قبل أن تجرى تقسيمة من مجموعتين على ثلثي مساحة الملعب، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين استرجاعية.

ويواصل الأخضر اليوم تدريباته عند الـ 7 مساء على الملعب نفسه «فلنتاين سبورتس بارك»، في حصة تدريبية مفتوحة أمام وسائل الإعلام خلال ربع الساعة الأول.