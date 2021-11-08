أخضر الصالات يواجه عمان مرتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقيم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات اليوم معسكرا تدريبيا بمدينة الدمام، يستمر حتى 17 نوفمبر الحالي، استعدادا للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة. واستدعى المدير الفني الإسباني أندرو بلازا، 19 لاعبا للمعسكر هم: أسعد السعد، عبدالله الشمري، حمود الدهان، عمر الدبل، سلطان الدحيم، معاذ العسيري، إبراهيم العسيري، صالح القرني، عبدالله الدوسري، فرحان الأسمري، فيصل السلطان، فهد الرديني، عبدالإله العتيبي، محسن فقيهي، محمد الخماس، عبدالعزيز العلوني، نواف العروان، عبدالله مغربي ومحمد فلمبان. وسيخوض الأخضر خلال المعسكر مباراتين وديتين مع المنتخب العماني يومي 14 و16 نوفمبر الحالي.

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