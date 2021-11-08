«بلاش الحركات دي معايا».. عماد متعب يهاجم أحد مسئولي الأهلي بسبب موسيماني

الشارقة - اميمة ياسر -

قال عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والأهلي السابق، إنه عقب مباراة القمة الأخيرة، قام أحد المسئولين بالنادي الأهلي بالاتصال بالقناة التي أعمل بها، حيث قال لإدارة القناة "انتوا إزاي قابلين أن عماد يهاجم الأهلي".

وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي تامر أمين والمذاع عبر فضائية "النهار" مساء الإثنين، قال متعب: ”بعد مباراة الأهلي والزمالك في واحد في الأهلي سأل القناة التي حللت فيها المباراة كيف تقبلوا أن عماد متعب يهاجم الأهلي، وكلّم المواقع الإلكترونية لمهاجمتي“.

وأضاف مهاجم الأهلي السابق: ”أريد أن أقول له بلاش تعمل هذه الحاجات معي، لأنني محترم وأحب الأهلي من قلبي، وحياتي كلها في الأهلي، لما أتكلم في الفنيات وأقول إن موسيماني لو لم يعمل تغيير محمد شريف وأفشة كان ممكن يحقق مكسبا تاريخيا من حبي للأهلي“.

وأوضح: ”أنا قلت إن موسيماني قدم 70 دقيقة رائعة، وهو في المباريات الكبيرة يظهر بشكل جيد لكن تغيير شريف وآفشة أنا مش معاه“.

وتساءل عماد متعب“: ”إيه إللي أنا قلته غلط“، مشيراً إلى أن هذا الشخص ”معروف جداً في النادي الأهلي، وله علاقة بأمور الإعلام“.

واختتم متعب تصريحاته قائلاً: ”أنا كلمت خال مرتجى وحأكلم محمود الخطيب وأشكو له، رغم أني أعرف أن هذا الشخص سينكر ما فعله، كل فترة يدفع المواقع ضدي، لكن أن تصل الأمور أن يسأل القناة التي أعمل فيها، هو ليس له الحق في ذلك، وأنا لم أقل شيئا خاطئا“.

وأوضح: ”أنا لم أقل اسمه، رغم أنه يعرف أن الكلام عنه، لكن بعد ذلك سأذكر اسمه“.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بنتيجة 5/3، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة الماضي ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.