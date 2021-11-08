شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد يخوض تدريبات خاصة في "الجيم" بنادي الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى طارق حامد، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات خاصة، في صالة الجيمانيزيوم الخاصة بالنادي مساء اليوم الإثنين، على الرغم من حصول اللاعبين على راحة لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي.

وحرص حامد على التواجد في مقر النادي مساء اليوم لخوض تدريبات فردية في الجيم للحفاظ على لياقته، في ظل حصول الفريق على راحة سلبية؛ بسبب توقف الدوري بسبب ارتباط المنتخب الوطني الأول بخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، قد منح اللاعبين راحة لمدة 6 أيام بسبب فترة التوقف الدولي، على أن يستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الراحة استعدادا للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الحالي بالجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

من ناحية أخرى طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من معاونيه إعداد تقريرعن اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخبات الوطنية خلال مباريات تصفيات كاس العالم 2022.

كما طلب الفرنسي تقريرا خاصا عن المغربي أشرف بن شرقي، ووضع أبرز الملاخظات على أدائه لوضع برنامج خاص استعدادًا للمواجهة الإسماعيلي المقرر لها 19 نوفمبر الجاري بالدوري.

واستدعى المنتخب المغربي بن شرقي، استعدادًا لمواجهتي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الحالي في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال، بينما تم استدعاء الجزيري لقائمة المنتخب التونسي استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه على الملعب الأولمبي في رادس بالجولة السادسة.