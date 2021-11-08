حصاد الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها، عقوبات بالجملة على أندية الدورى الممتاز بعد الأسبوع الـ3، الأهلى يخطر "كاف" رسميا بأجندة الدورى وبطولة أفريقيا.. اعرف السبب.

الأهلى يخطر "كاف" رسمياً بأجندة الدورى وبطولة أفريقيا.. اعرف السبب

أرسل النادى الأهلى خطاباً رسمياً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، يخطره فيه بمواعيد مباريات المارد الأحمر، سواء فى الدورى الممتاز أو دورى الأبطال، من أجل تحديد الموعد النهائى لبطولة السوبر الأفريقى، ويناقش مسئولو الكاف فى الآونة الأخيرة عدة مواعيد مقترحة لإقامة بطولة السوبر بين الأهلى والرجاء المغربى.

عقوبات بالجملة على أندية الدورى الممتاز بعد الأسبوع الـ3

قررت رابطة الأندية المصرية توقيع غرامة مالية على نادى الاتحاد السكندرى قدرها 50 ألف جنيه بسبب الاعتراض الجماعى على قرارات الحكم فى مباراة بيراميدز الأخيرة بالدورى فى الأسبوع الثالث بالمسابقة، كما تم تغريم بيراميدز 25 ألف جنيه للاعتراض أيضا صورة جماعية. أموتو يرفض التجديد للمصرى ويطالب بمستحقاته المتأخرة رفض النيجيري أوستن أموتو، مهاجم المصرى البورسعيدى، التجديد للفريق خلال الفترة الحالية خاصة أن عقده ينتهى بنهاية الموسم الحالي ويحق له التوقيع لأى نادٍ خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة دون الرجوع لمسئولى النادى الساحلى. المنتخب يدرس إراحة الونش من رحلة أنجولا بسبب الإنذارين يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، موقف محمود حمدي الونش لاعب الزمالك من السفر مع المنتخب إلى أنجولا مساء الأربعاء المقبل من عدمه لمواجهة منتخب أنجولا في الجولة الخامسة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد حصول اللاعب على إنذارين وبالتالي غيابه عن المباراة. أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2003 بقيادة محمود جابر قائمة من 24 لاعباً استعدادا لخوض بطولة شمال أفريقيا المقامة في تونس .

شهدت الأيام الماضية ارتباط اسم رامي ربيعة مدافع الأهلي بأكثر من ناد خلال الفترة الماضية تمهيداً للتفاوض مع الأهلي بشأن التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كيروش يعتذر عن حضور المؤتمر الصحفى بسبب "الإصابة"

اعتذر البرتغالى كيروش، المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، عن عدم حضور المؤتمر الصحفى للحديث عن مباراتى أنجولا والجابون فى تصفيات كأس العالم والمقرر لهما يوما 12 و16 نوفمبر الجارى.