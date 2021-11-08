شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المنتخب يحتفلون بأكرم توفيق بمناسبة عيد ميلاده.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو المنتخب الوطني على الاحتفال بعيد ميلاد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي، خلال تواجد المنتخب في معسكر برج العرب استعدادًا لمواجهة أنجولا المقرر لها يوم الجمعة المقبلة .





اكرم توفيق (1)



اكرم توفيق (2)

وتوجه منتخب مصر إلى الإسكندرية أمس، استعدادًا لخوض المعسكر المغلق فى برج العرب حتى موعد السفر إلى انجولا يوم 10 نوفمبر الجارى على متن طائرة خاصة، استعدادا لخوض مباراة الجمعة المقبل أمام انجولا فى الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

ويعود منتخب مصر من انجولا عقب المباراة مباشرة بطائرة خاصة إلى برج العرب، لاستكمال معسكره هناك حتى موعد مباراة الجابون الثلاثاء 16 نوفمبر الجارى فى الجولة السادسة والأخيرة بالتصفيات المونديالية.

وتضم قائمة المنتخب كل من : حراس المرمى: محمد الشناوي ( الأهلي ) ، محمد أبو جبل ( الزمالك ) ومحمد صبحي ( فاركو ) ومحمود جاد (إنبي)، الدفاع: اكرم توفيق ( الأهلي ) وأحمد فتحي ( بيراميدز ) واحمد حجازي ( الاتحاد السعودي ) واحمد ياسين ( البنك الأهلي ) وايمن اشرف ( الأهلي ) ومحمود علاء ( الزمالك ) واحمد فتوح ( الزمالك ) ومحمد حمدي ( بيراميدز ) ومحمود حمدي "الونش" ( الزمالك )، الوسط: محمد النني ( أرسنال الإنجليزي ) وحمدي فتحي ( الأهلي ) وعمرو السولية ( الأهلي ) وامام عاشور ( الزمالك ) وعبد الله السعيد ( بيراميدز ) ومصطفى فتحي ( الزمالك )، الهجوم:عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني ) ومحمد شريف ( الأهلي ) وأحمد ياسر ريان ( ألتاي التركي ) ومصطفى محمد ( جالاتا سراي التركي ) ومروان حمدي ( سموحة ) ومحمد صلاح ( ليفربول الإنجليزي ) محمد مجدي "أفشة" ( الأهلي ).