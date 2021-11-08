شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة القلاوي حكمًا فى مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا الحكم حمادة القلاوي، لإدارة مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر وليبيا والجزائر وموريتانيا.

وتقام بطولة شمال أفريقيا من مجموعة واحدة تضم 5 فرق تخوض كل منها 4 مباريات، وتم إعفاء الجزائر من الجولة الأخيرة لمغادرة البعثة يوم 16 نوفمبر الجاري.

وتقام المباريات في المواعيد التالية

الجولة الأولى 9 نوفمبر الجولة الأولى 9 نوفمبر تونس ضد الجزائر على ملعب أريانة. مصر ضد ليبيا على ملعب قرطاج. الجولة الثانية 11 نوفمبر الجولة الثانية 11 نوفمبر تونس ضد موريتانيا على ملعب أريانة. الجزائر ضد مصر على ملعب قرطاج. الجولة الثالثة 13 نوفمبر الجولة الثالثة 13 نوفمبر مصر ضد موريتانيا على ملعب أريانة. ليبيا ضد الجزائر على ملعب قرطاج. الجولة الرابعة 15 نوفمبر الجولة الرابعة 15 نوفمبر تونس ضد ليبيا على ملعب أريانة. موريتانيا ضد الجزائر على ملعب قرطاج. الجولة الخامسة 17 نوفمبر الجولة الخامسة 17 نوفمبر موريتانيا ضد ليبيا على ملعب قرطاج. تونس ضد مصر على ملعب أريانة.

اختارت لجنة الحكام باتحاد شمال أفريقيا حكم الساحة المصري حمادة القلاوي، ضمن الحكام المشاركين في إدارة مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب تحت 20 سنة، والتي تستضيفها تونس خلال الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر الجاري، بمشاركة خمس منتخبات هي تونس صاحبة الضيافة إلى جانب مصر وليبيا والجزائر وموريتانيا.

وتنطلق بطولة شمال أفريقيا للشباب، غدًا الثلاثاء، بمشاركة 5 منتخبات عربية، في الملاعب التونسية، ويشارك في البطولة، منتخبات مصر وتونس وموريتانيا وليبيا والجزائر.

وتقام بطولة شمال أفريقيا من مجموعة واحدة تضم 5 فرق تخوض كل منها 4 مباريات، وتم إعفاء الجزائر من الجولة الأخيرة لمغادرة البعثة يوم 16 نوفمبر الجاري.