شكرا لقرائتكم خبر عن هاساكس الغانى يتأهل إلى الدور قبل نهائى دورى أبطال أفريقيا للسيدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعد فريق هاساكس الغانى إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، بعد فوزه على نظيره مانديه المالي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة.

ورفع هاساكس الغاني، رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة، ويحجز مقعده في نصف النهائي، بينما يقبع مانديه المالي، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط، ليودع رسميًا منافسات البطولة.

وسجل ثلاثية الفريق الغاني، كل من إيفيلين بادو (هدفين)، وبيبرتوال أجياكوم.

وكان فريق مالابو كينجز، قد تغلب على وادي دجلة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب الدفاع الجوي، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها

ورفع مالابو كينجز، رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، بفارق الأهداف عن وادي دجلة، الذي جاء في المركز الثالث، بنفس الرصيد، ليتعقد موقفه في التأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر، أن يلتقى وادي دجلة مع هاساكس الغاني، يوم الخميس المقبل، على ملعب الدفاع الجوي، بينما سيواجه مانديه المالي، نظيره مالابو كينجز، في اليوم ذاته، على ملعب السلام.