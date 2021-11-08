الإسماعيلي يصدر بيانا رسميا بشأن حمزة الجمل والمدرب الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أصدر الإسماعيلي بيانا رسميا يعلن فيه تقديره لحمزة الجمل بعد الاستقرار على عدم التعاقد معه لتولي قيادة الفريق خلفا لطلعت يوسف الذي اعتذر عن عدم استكمال المهمة، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان عن المدير الفني الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال الإسماعيلي في بيان رسمي اليوم الإثنين: "مجلس إدارة النادي برئاسة يحيى الكومي يؤكد احترامه وتقديره للكابتن حمزة الجمل المدير الفني، الذي يعد أحد أبناء النادي المخلصين، والذي لم يتأخر أو يتوانى في مساعدة الفريق سواء كان متواجدًا على رأس القيادة الفنية أو بعيد عن النادي".

وأضاف: "يود مجلس إدارة النادي التوضيح أن البحث عن مدرب للفريق ما زال قائمًا لاختيار الأنسب لقيادة الدراويش في المرحلة المقبلة، حيث لم يستقر المجلس على اسم المدرب المقرر الإعلان عنه خلال الأيام القليلة القادمة، إن كان من أبناء النادي أو أجنبيًا".

وتابع: "مجلس الإدارة يشدد على أن الخيار الذي سيتم الاستقرار عليه، لا يقلل على الإطلاق من قيمة وقامة الكابتن حمزة الجمل، الذي يتمتع بالكثير من الخبرات الفنية والتدريبية، كونه أحد أبناء النادي المخلصين سواء لاعبًا كان أو مدربًا، في ظل تمتعه بسيرة ذاتية كبيرة".

وأتم الإسماعيلي بيانه: "يشير مجلس إدارة النادي إلى أن حمزة الجمل دوره سيكون كبيرًا في الفترات المقبلة، سواء تم اختياره على رأس الجهاز الفني أو تم الاستقرار على اسم آخر وفقًا لما تتطلبه المرحلة المقبلة في مسيرة الفريق، خاصة وأنه يُرحب بمساعدة الفريق في أي وقت تلبية لنداء النادي".

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام كل من الأهلي، سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

ويتوقف الدوري قرابة الأسبوعين في ظل فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية، حيث يستعد منتخب مصر لاستكمال مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

يذكر أن الإسماعيلي سيستضيف الزمالك بعد انتهاء فترة التوقف في قمة مباريات الجولة الرابعة بإستاد الإسماعيلية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر الجاري.