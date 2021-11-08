مستند - لأول مرة وبشروط جديدة.. كاف يسمح بحضور جماهيري كامل في مسابقاته الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني ومحمد سعيد:

أرسل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف خطاباً رسمياً الأسبوع الماضي لكل الإتحادات بشأن الموقف الرسمي لحضور الجماهير في كل مسابقات الكاف خلال الفترة القادمة .

وحدد الكاف في خطابه المرسل من السكرتير العام الكونغولي فيرون اومبا عدد من الشروط للسماح بحضور الجمهور كاملة العدد في المدرجات مشيراً إلي أن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم لايمانع حضور أي إعداد طالما هناك موافقة من السلطات الصحية في كل دولة .

وأشار الخطاب إلي أنه بعد التجربة في كل مسابقات ومباريات الكاف الأخيرة ومسابقات التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم فيفا قطر 2022 والمتعلقة بنجاح حضور الجماهير في الملاعب .

قرر الكاف إنشاء إجراءات جديدة للسماح بحضور المتفرجين في جميع المسابقات دون التقيد بعدد محدد

ووفقًا لذلك ، يرجى ملاحظة أن أي اتحاد عضو في الكاف يرغب في قبول الجماهير في الملعب أثناء المباريات على أرضه يجب أن يلتزم بالمعايير التالية ، حتى إشعار آخر :

1. أن يكون قادرًا على إستيعاب الجماهير في الملاعب وتلبية جميع متطلبات الفيفا و الكاف وقد تم بالفعل اعتماد ملعبه رسميًا من قبل اللجان المختصة .

2. يقدم إلى الكاف خطابًا من السلطات الصحية المحلية للمكان المستقبل للمباراة تؤكد أن وجود المشجعين مسموح به وإلى أي عدد .

3. إرسال الأوراق الدالة علي ذلك إلى الكاف علي أن يتم إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان الامتثال لبروتوكولي مباراة FIFA / caf COVID-19.

4. علي كل إتحاد تعيين ضابط أمن وسلامة وطني مشارك في تنظيم المباراة.

ويجب إرسال كل هذه المعلومات ذات الصلة والوثائق الداعمة للتحقق من الامتثال لهذه الشروط إلى الكاف قبل 24 ساعة من موعد المباراة المعنية .

وعند الوصول إلى الملعب ، سيقدم مسؤول (من الاتحاد أو النادي المعني) أيضًا المستندات التي تؤكد الامتثال للمتطلبات إلى مفوض المباراة أو المنسق العام المعين من قبل الإتحاد الأفريقي لكرة القدم .

وإذا أظهر الاتحاد أو النادي العضو قبل الموعد النهائي المحدد أنه يفي بجميع الشروط المذكورة أعلاه ، فإنه مخول تلقائيًا للسماح للجمهور بالقدر الذي تسمح به السلطات الصحية المحلية وبروتوكول FIFA / caf COVID-19.

وسيصدر قرار لتفويض حضور الجماهير .

من ناحية أخرى ، ذكر خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم إن أي اتحاد وطني لا يقدم جميع المستندات الداعمة المطلوبة قبل 24 ساعة على الأقل من المباراة ، سيتم حظره من حضور الجماهير وسيضطر للعب بدون جمهور ، و في حالة عدم الإمتثال لهذا القرار وحضر جمهور دون رغبة مفوض الكاف ، سيكون الإتحاد العضو عرضة لعقوبات تأديبية من قبل لجنة الإنضباط في الإتحاد الأفريقي .