خاص.. الإسماعيلي يتوصل لاتفاق مع فييرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أتم نادي الإسماعيلي اتفاقه مع البرازيلي جورفان فييرا لتولي تدريب الفريق خلفا لطلعت يوسف الذي اعتذر عن عدم استكمال المهمة.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن مجلس إدارة الإسماعيلي توصل لاتفاق نهائي مع فييرا لتولي القيادة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان فييرا تولى تدريب الإسماعيلي في أكتوبر 2018، قبل أن يتقدم صاحب الـ68 عاما باستقالته في ديسمبر من العام نفسه.

وسبق لفييرا أن قام بتدريب ناديي الزمالك وسموحة في مصر.

واستأنف الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم الإثنين بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة ثلاثة أيام.

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز في الدوري هذا الموسم بعد الخسارة أمام كل من الأهلي، سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي.

ويتوقف الدوري قرابة الأسبوعين في ظل فترة التوقف ضمن الأجندة الدولية، حيث يستعد منتخب مصر لاستكمال مشواره بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

يذكر أن الإسماعيلي سيستضيف الزمالك بعد انتهاء فترة التوقف في قمة مباريات الجولة الرابعة بإستاد الإسماعيلية يوم الجمعة الموافق 19 نوفمبر الجاري.