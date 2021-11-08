رسميا.. تغريم الزمالك بسبب قذف الكرة داخل الملعب في القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة توقيع غرامة مالية على الزمالك بسبب واقعة رمي الكرة في الملعب خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري.

وقررت إدارة المسابقات برابطة الأندية توقيع غرامة مالية قيمتها "50 ألف جنيه" على نادي الزمالك لقذف الكرة إلى الملعب أثناء تنفيذ ركلة جزاء للأهلي.

وفاز الأهلي بمباراة القمة على غريمه الزمالك بنتيجة (5-3) ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة الماضي بإستاد القاهرة.

وتم إلقاء إحدى الكرات لتعطيل اللعب في مباراة القمة، أثناء تنفيذ التونسي علي معلول ركلة الجزاء التي سجل عن طريقها الأهلي هدفه الخامس.

وتبيَّن من خلال فيديو الواقعة الذي انفرد به يلا كورة أن من ألق بالكرة داخل الملعب كان أحد أفراد الجهاز الفني للزمالك.

يُذكر أن إدارة المسابقات قررت توقيع عقوبات مالية أخرى على الأهلي والزمالك بعد مباراة القمة (اضغط هنا للتعرف على القرارات).