باريس سان جيرمان يطالب بتغيير لوائح الفيفا من أجل ميسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: حسام الدين جمال

أبدى ليوناردو، المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رغبته في تغيير لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بخصوص مشاركة اللاعبين مع المنتخبات، وذلك بسبب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الباريسي.

وتم استدعاء ميسي لقائمة منتخب الأرجنتين في التوقف الدولي الحالي، التي تشهد مواجهة "التانجو" ضد أوروجواي والبرازيل في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022، رغم غيابه عن آخر مباراتين لباريس بسبب مشاكل في الركبة.

وقال ليوناردو في تصريحات لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية: "لا نوافق على السماح للاعب بالانضمام لمنتخب بلاده وهو لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة".

وأضاف: "إنها خطوة غير منطقية وتحتاج لتدخل الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل فرض لائحة جديدة".

وتتعارض تصريحات ليوناردو مع موقف ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان، الذي أبدى سعادته لمشاركة ميسي مع منتخب الأرجنتين، واعتبرها فرصة للنجم المخضرم لاستعادة لياقته قبل العودة إلى العاصمة الفرنسية.

يذكر أن ميسي غاب عن تعادل سان جيرمان مع لايبزيج الألماني (2-2) في دوري أبطال أوروبا، كام استمر غيابه في فوز الفريق الباريسي (3-2) على بوردو في الدوري الفرنسي.

وكان النجم صاحب الـ34 عاما شارك في 8 مباريات مع باريس سان جيرمان هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف جميعها في دوري أبطال أوروبا، ولا يزال يبحث عن هدفه الأول في الدوري الفرنسي.