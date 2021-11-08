بلماضي يستنجد بظهير النجم الساحلي لتعويض عطال في قائمة الجزائر

تلقى مدرب منتخب الجزائر «جمال بلماضي» نبأ غير سار بخصوص الظهير الأيمن يوسف عطال قبل مواجهتي الخضر الحاسمتين أمام جيبوتي وبوركينا فاسو لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات مونديال قطر 2022.

وتعرض عطال لإصابة عضلية في مباراة أمس مع نيس أمام مونبيليه في ليغ 1، وتأكد إحتياجه لمدة علاج تتراوح ما بين 3 و4 أسابيع بحسب تصريحات مدربه كريستوف غالتييه، وبالتالي غيابه عن قائمة الجزائر في فترة التوقف الدولي الحالية.

وغادر يوسف عطال الميدان في الدقيقة (58)، من زمن الشوط الثاني لصالح الظهير السويسري جوردان لوتومبا، في المباراة التي انتهت بفوز مونبيليه بهدفٍ دون رد سجله فلوريان مولات في الدقيقة (80).

وأفادت تقارير جزائرية، أن جمال بلماضي قرر تعويض يوسف عطال بظهير النجم الساحلي التونسي «حسين بن عيادة»، المتواجد في قائمة منتخب الجزائر للمحليين، والذي يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع بجانب مركزه الأصلي على الرواق الأيمن.

ويقدم حسين بن عيادة (29 عامًا) مستويات طيبة مع النجم الساحلي خلال الفترة الماضية بعد إنضمامه في فبراير من العام الجاري قادمًا من صفوف النادي الأفريقي، وخاض معهم 6 مباريات حتى الآن بواقع 4 في الدوري المحلي، و2 في دوري الأبطال.

وسبق لبن عيادة تمثيل منتخب الجزائر الأول في مباراتين، الأولى كانت في تصفيات كأس العالم الجارية أمام النيجر ولعب 45 دقيقة، والثانية شارك فيها كاملة أمام زامبيا في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022.

مواجهة جيبوتي في مصر!

ويستعد المنتخب الجزائري للسفر إلى مصر خلال الساعات المقبلة، لخوض مواجهة جيبوتي يوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي، بسبب عدم مطابقة ملاعب جيبوتي للمواصفات التي وضعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مؤخرًا.

وستعود بعثة محاربو الصحراء بعد اللقاء مباشرة إلى الجزائر للشروع في التحضير لمباراة الجولة الأخيرة والحاسمة بتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم قطر 2022، أمام منتخب بوركينا فاسو.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط وبفارق الاهداف عن بوركينا فاسو التي تمتلك في رصيدها نفس عدد النقاط، فيما حصدت النيجر 3 نقاط، وتتذيل جيبوتي برصيد خالٍ من النقاط.