نجم مان يونايتد كريستيانو رونالدو يمتلك أغلى ساعة رولكس في العالم، فكم يبلغ سعرها؟

يمتلك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أغلى ساعة مشاهدة رولكس في العالم، وباعتباره أحد نجوم الرياضة الأكثر ربحًا على الإطلاق، فإن نجم مانشستر يونايتد هو الزبون المثالي للإصدارات المحدودة من الكماليات، فكم يبلغ سعر الساعة؟

وعلى الرغم من أنه لا يستطيع ارتدائها في ملعب أولد ترافورد، إلا أن الساعة البراقة هي الإكسسوار المثالي الذي لا يرتديه في أوقات فراغه.

واشترى النجم البرتغالي الساعة “Rolex GMT Master Ice” في عام 2019، وهي أغلى ساعة تم بيعها من مصممو الساعات المشهورون على الإطلاق، حيث تبلغ قيمتها 371 ألف جنيه استرليني وفقاً لصحيفة ديلي ستار البريطانية.

في الحقيقة، ليس من المستغرب أن يكون رونالدو واحدًا من مجموعة مختارة من الأشخاص الذين يمتلكونها، نظراً للمداخيل التي حققها في مشواره الكروي مع الأندية العملاقة التى لعب معها، وكذا الاعلانات التي قام بها.

الساعة مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراطًا بينما يتألف الإطار والسوار من حوالي 30 قيراطًا من الماس المقطوع بخبرة.

وتغطي الحجارة كل بوصة تقريبًا من الساعة ويمكن للعلبة التي تغطيها تحمل ضغط المياه حتى 100 متر، ولا يزال هناك مجال لمؤشر التاريخ، وإبزيم أويسترلوك لتأمينه على المعصم.

متى كان أول ظهور للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالساعة الثمينة؟

ربما كانت الساعة هدية عيد الميلاد حيث شوهد نجم مانشستر يونايتد لأول مرة وهو يرتديها في منشور على انستجرام يوم 27 ديسمبر 2019.

وجاء أول ظهور علني للاعب البرتغالي بالساعة الثمينة في حفل توزيع جوائز دبي جلوب لكرة القدم في يناير 2020.

ويبدو أنه منذ ذلك الحين، تم وضع الساعة بعيدًا في مكان آمن لأنه لم يظهر بها، منذ أيامه في يوفنتوس الايطالي.

قطعة المجوهرات تساوي أكثر من بعض السيارات في مجموعة رونالدو الهائلة، حيث توجه إلى ملعب كارينجتون للتدريب في مان يونايتد في وقت سابق من هذا الموسم بسيارة لامبورغيني أوروس التي تبلغ تكلفتها 170 ألف جنيه إسترليني، والتي كان من الممكن أن يشتريها بمال الساعة.

لكن سياراته الأغلى ثمناً، مثل “فيراري مونزا” 1.4 مليون جنيه إسترليني، و 2.15 مليون جنيه إسترليني “بوجاتي شيرون”، وسيارة “بوجاتي فيرون جراند سبورت” 1.7 مليون جنيه إسترليني، تقزم هذه الأرقام.