الدوري اليمني: تحديد موعد النهائي وموقعة حسم الهبوط

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلن الاتحاد اليمني لكرة القدم، اليوم الإثنين، موعد المباراة النهائية لدوري الدرجة الأولى لموسم 2021-2022.



وقرر اتحاد الكرة، في تعميم رسمي، خوض المباراة النهائية للدوري يوم الأربعاء الموافق 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، على ملعب سيئون الأولمبي.



وأوضح أن المباراة الحاسمة لتحديد الفريق الهابط الرابع إلى دوري الدرجة الثانية، التي تجمع متذيل المجموعة الأولى (شباب الجيل) بمتذيل المجموعة الثانية (شعب إب)، سوف تجرى يوم الخميس المقبل.



أما باقي المباريات، فتكون كالآتي:

- الجمعة 12 نوفمبر: وحدة صنعاء × الصقر تعز (نصف النهائي).

- السبت 13 نوفمبر: أهلي صنعاء × فحمان أبين (نصف النهائي).

- الثلاثاء 16 نوفمبر: مباراة المركز الثالث والرابع.

- الأربعاء 17 نوفمبر: المباراة النهائية.