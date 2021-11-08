بيان عاجل من وزارة الرياضة بشأن حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدرت وزارة الشباب والرياضة بياناً اليوم، الإثنين، بشأن حكم عودة مرتضى منصور لرئاسة نادي الزمالك.

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت مؤخراً حكماً بإلغاء قرار وزير الرياضة باستبعاد مرتضى منصور من رئاسة نادي الزمالك، ومجلس إدارته المُنتخب سابقا.

وقالت الوزارة إن إدارتها القانونية تتولى حاليا دراسة الحكم الإداري الصادر بشأن إبعاد مرتضى منصور عن رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وذلك قبل إجراء انتخابات جديدة بالقلعة البيضاء.

وأضافت وزارة الرياضة أنها تقوم بدراسة الحكم الصادر لمرتضى منصور، لضمان سلامة إجراءات انتخابات الزمالك قبل نهاية الشهر الجارى.

وتابع البيان: "الوزارة تؤكد أن الإدارة القانونية بها تتولى حاليا دراسة الحكم المشار إليه دراسة قانونية متأنية ومستفيضة لكافة جوانبه، وكذلك الآثار والتبعات المترتبة عليه، من قبيل الحرص البالغ على استقرار النادي العريق والحفاظ على سلامة العملية الانتخابية وعدم الزج بها في نفق مظلم".

وتأتي تلك الخطوة بالتزامن مع اقتراب موعد الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية للزمالك، من أجل انتخاب مجلس إدارة للنادي قبل انتهاء شهر نوفمبر الجاري.

كما نفت وزارة الشباب والرياضة الشائعات التي تناولها عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشأن وجود اتصالات بينها وبين مسؤولين بمؤسسة رياضية ضد مسؤولي مؤسسة أخرى، مؤكدة أنها تقف على مسافة واحدة تجاه جميع المؤسسات الرياضية المصرية.

وشددت الوزارة على إدراكها أن الفترات الانتخابية قد تشهد بعض الشائعات المغلوطة والعارية تماما من الصحة، والتي لا تتضرر منها بل تتصدى لها حفاظا على استقرار المؤسسات الرياضية باعتبارها الجهة الإدارية الحكومية المسؤولة عن تهيئة الأجواء المناسبة للمؤسسات الرياضية.