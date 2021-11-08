رابطة الأندية توقع غرامة مالية على الزمالك بسبب قذف الكرة داخل الملعب خلال مباراة الأهلي

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اليوم الإثنين، توقيع غرامة مالية على الزمالك، بسبب واقعة رمي الكرة في الملعب خلال مباراة القمة أمام الأهلي في الدوري المصري.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بنتيجة 5-3 في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وذكر موقع "يلا كورة" أن إدارة المسابقات برابطة الأندية قررت توقيع غرامة مالية قيمتها "50 ألف جنيه" على نادي الزمالك لقذف الكرة إلى الملعب أثناء تنفيذ ركلة جزاء الثانية للأهلي.

وتم إلقاء إحدى الكرات لتعطيل اللعب أثناء تنفيذ اللاعب التونسي علي معلول ركلة الجزاء التي سجل الأهلي من خلالها هدفه الخامس.

وتبيَّن من خلال فيديو الواقعة الذي نشره موقع "يلا كورة" أن من ألقى بالكرة داخل الملعب كان أحد أفراد الجهاز الفني للزمالك.