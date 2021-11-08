بعد حديثه عن «الاحتواء».. الأهلي يدرس التصعيد ضد حكم مباراة القمة محمد عادل

الشارقة - اميمة ياسر -

أعرب النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن انزعاجه الشديد من التصريحات التي جاءت على لسان محمد عادل حكم مباراة القمة الأخيرة.

وكان الأهلي قد حقق فوزاً كبيراً على الزمالك بنتيجة 5-3، في المباراة التي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي يوم الجمعة الماضي في قمة مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان محمد عادل قد قال في تصريحات إذاعية ”أصعب لحظات المباراة كانت بعد الهدف الثالث للأهلي، عندما شعرت أن لاعبي الزمالك بدأوا يتوترون من النتيجة، ليس من التحكيم ولكن من النتيجة الكبيرة والعالية، لأنه سهل أن يفعل أي لاعب أي شيء ويحصل على طرد، وحينها سأشعر أنني لم أحتو اللاعبين، الحمدلله المباراة مرت بسلام وكانت ممتعة وثمة أهداف من الفريقين وخرجنا بالشكل الذي يرضي الجميع“.

وأصدر النادي الأهلي أعلن خلاله عن استياءه من تصريحات الحكم التي أشار فيها إلى شعوره بالتوتر لدى لاعبي الفريق المنافس بعد الهدف الثالث للأهلي ومن النتيجة الكبيرة، وأنه اضطر إلى التحدث مع مساعديه وأبلغهم أنهم في مرحلة الإدارة و“أنه سهل جدًا أي لاعب يعمل حاجة في حاجة، وكارت في كارت“، وبالتالي لا يكون من وجهة نظره أنه قام باحتواء اللاعبين في ظل التوتر الذي أصابهم، كما أن تفسيرات الحكم في البرنامج الإذاعي لبعض الأخطاء التي ارتكبها لاعبو الفريق المنافس لم تكن موفقة بل وتجافي الحقيقة وما جاء من تفسيرات على لسان رئيس لجنة الحكام ذاته.

ويدرس محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي والمشرف العام على قطاع الكرة بالنادي الموقف كاملاً مع الإدارات المعنية لاتخاذ ما يلزم تجاه تصريحات الحكم محمد عادل.

يشار إلى أن الأهلي يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 9 نقاط من 3 جولات، وهو نفس رصيد بيراميدز صاحب المركز الثاني.

وأدار مباراة القمة حكم مصري للمرة الثالثة تواليا بعدما جرت العادة على إسنادها لحكم أجنبي في السنوات الماضية.