شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكشف مهمة سيد عبد الحفيظ وأمير توفيق في رحلة الإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور سعد شلبى، مستشار التسويق والمدير التنفيذى للأهلى، أن سفر أمير توفيق رئيس لجنة التعاقدات وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول للإمارات هذا الاسبوع، لإنهاء مهمة ترتيبات رحلة الأهلى للمشاركة فى كأس العالم للأندية".

ويضيف سعد شلبى: "توفيق وعبد الحفيظ سوف يزوران ملاعب التدريب المخصصة للمارد الأحمر فى الإمارات والتجهيزات التى يوفرها الاتحاد الدولى لمشاركة المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية".

وتابع: "حتى الآن لم يصلنا موعد نهائى من الاتحاد الدولى بشأن موعد كأس العالم للأندية وما زلنا نترقب الموقف النهائى للبطولة".

وتوج الأهلى بلقب دورى أبطال أفريقيا على حساب كايزر تشيفز بثلاثية محمد شريف، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية، ليضمن الأهلى مشاركته السابعة فى كأس العالم للأندية.