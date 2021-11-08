شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ترشيحه للإسماعيلى.. تعرف على مسيرة البرازيلى جورفان فييرا التدريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب البرازيلى جورفان فييرا، المدير الفني للإسماعيلى والزمالك وسموحة السابق، من العودة مرة أخرى لبطولة الدورى المصرى، عبر بوابة نادى الإسماعيلى.

ويدرس مجلس إدارة الإسماعيلى، برئاسة يحيى الكومى، إسناد مهمة تدريب الدراويش إلى المدرب البرازيلي خلفا للراحل طلعت يوسف، بعد الهزيمة في أول 3 مباريات في الدورى أمام الأهلى وسيراميكا والبنك الأهلى.

يعد البرازيلى جورفان فييرا، المدير الفنى الأسبق للزمالك، واحدا من المدربين الذين تركوا بصمة قوية فى القلعة البيضاء وأعاد مدرسة الفن والهندسة من جديد، على الرغم من قلة الفترة الزمنية التى قضاها داخل البيت الأبيض بعد رحيله لتدريب منتخب الكويت بكأس الأمم الآسيوية، إلا أنه نال احترام الجميع بالدورى المصرى.

مولده ونشأته

ولد فييرا عام 1953 فى مدينة ريو دى جانيرو بالبرازيل، لأم برازيلية وأب برتغالى، لذا فإنه يملك الجنسية البرازيلية والبرتغالية بالإضافة للمغربية نظرا لزواجه من مغربية، اعتنق الإسلام وقاد العديد من الفرق العربية .

مسيرته لاعبا

بعد دراسته الطب الرياضى لمدة ثلاث سنوات، بدأ حياته المهنية ولعب لأندية كبرى فى البرازيل، مثل فاسكو دا جاما وبوتافوجو آر جى وبورتوغيزا وذلك فى حقبة السبعينات.

مسيرته التدريبية

يمتلك فييرا سجلا حافلا فى المجال التدريبى، خاصة فى منطقة الشرق الأوسط، حيث قاد العديد من الأندية فى سلطنة عمان والمغرب والسعودية ومصر وحقق العديد من البطولات المحلية القارية .

وحقق لقب كأس الأمم الآسيوية مع منتخب العراق عام 2007، بالإضافة إلى أنه عمل مساعد مدرب لمنتخب المغرب عام 1986، وحقق الدورى مع القادسية الكويتى عام 1999 .

فييرا يظهر بالدورى المصرى

وافق فييرا على قيادة فريق الإسماعيلى عام 2001 فى أول قيادة فنية له مع الأندية المصرية، إلا أنه لم يضع بصمة قوية مع الدراويش ليرحل سريعا، وفى عام 2012 / 2013 عاد مرة أخرى للإيجيبشين ليج من بوابة الزمالك ورغم العروض القوية التى بدأها مع الأبيض فى بداية الموسم، إلا أنه رفض استكمال عقده وفضل الرحيل بعد وصول عرض رسمى من المنتخب الكويتى.

بعد ثلاثة أعوام من الرحيل عن الزمالك يعود فييرا مرة أخرى للتدريب بالدورى المصرى عن طريق سموحة، إلا أنه رحل أيضا سريعا بسبب خلافات مع فرج عامر رئيس النادى وتدخلاته الكثيرة طبقا لتصريحات فييرا فى وسائل الإعلام، ليعود فى 2018 من جديد للإسماعيلى إلا أنه يرحل أيضا بعد عدد قليل من المباريات بسبب تدهور نتائج الفريق ورغبة الإدارة والجماهير فى رحيله .