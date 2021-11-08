شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات يهنئ أكرم توفيق بعيد ميلاده: أخويا الأسد.. كل سنة وأنت طيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص حسين الشحات، لاعب النادى الأهلى، على تهنئة أكرم توفيق زميله في الفريق بعيد ميلاده الـ24، الذى يوافق اليوم، حيث إنه من مواليد 8 نوفمبر 1997 بمدينة كفر صقر بالشرقية.

ونشر حسين الشحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورة مع أكرم توفيق معلقا عليها: "أخويا الأسد.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبى وعقبال سنين كتيرة إن شاء الله".



حسين الشحات

ويحتفل أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ"24" فهو من مواليد 8 نوفمبر 1997 بمدينة كفر صقر بالشرقية، ولم يحتج أكرم توفيق، نجم المنتخب الأولمبى والنادى الأهلى، وقتًا طويلًا ليدخل قلوب جماهير الكرة المصرية، القتالية واللعب بروح سمة أدائه مع كل مهمة تسند له فى أرض الملعب، ليثبت نفسه بين الكبار.

وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 59 مباراة سجل هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى فى 3251 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الأبطال الأفريقى مرة والسوبر الأفريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.