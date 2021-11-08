شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمص يقود تدريبات الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استأنف فريق الكرة الأول بالإسماعيلي تدريباته مساء اليوم على الملعب الفرعى لاستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لعودة منافسات بطولة مسابقة الدورى المحلى.

ويستعد الفريق للقاء الزمالك يوم 19 نوفمبر الجارى باستاد الإسماعيلية في رابع جولات المسابقة المحلية، بعد السقوط فى أول 3 مباريات فى الدورى أمام الأهلى وسيراميكا والبنك.

وقاد المران محمد حمص، مدرب الفريق، بجانب كل من أيمن كمال وسيد توفيق، وقد اشتمل المران على تدريبات بدنية، بهدف السعى نحو الارتقاء بالمعدلات والأحمال البدنية لدى اللاعبين.

كما تناول المران تدريبات خططية متنوعة منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة، فضلا عن سرعة التحول ونقل الفريق من الحالة الدفاعية الهجومية، واختتم المران بتقسيمة تم إيقافها عدة مرات من أجل إصلاح الأخطاء، والوقوف على مدى استيعاب اللاعبين للتعليمات المرغوب تطبيقها وتنفيذها.