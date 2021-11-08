شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المنتخب.. حراس الفراعنة فى ميزان الأرقام قبل مواجهة أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضمنت قائمة منتخب مصر، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، تواجد 4 حراس لحماية عرين المنتخب فى مباراتى أنجولا والجابون بالجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس العالم 2022.

ويلتقى منتخب مصر لكرة القدم بقيادة كارلوس كيروش، مع أنجولا الجمعة المقبل 12 نوفمبر الجارى، فى إطار الجولة الخامسة من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022.

ووقع اختيار عصام الحضرى مدرب حراس المرمى على 4 حراس هم محمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى، ومحمد أبو جبل حارس مرمى نادى الزمالك، ومحمد صبحى حارس مرمى نادى فاركو، وأخيرا محمود جاد حارس مرمى نادى إنبى.

وقبل مواجهة أنجولا نستعرض أرقام الحراس الأربعة هذا الموسم في التقرير التالى..

محمد الشناوى (الأهلى)

لعب: مباراة واحدة

استقبل: 3 أهداف

شباك نظيفة: 0

محمد أبو جبل (الزمالك)

لعب: 5 مواجهات

استقبل: 5 أهداف

شباك نظيفة: 4 مباريات

محمد صبحى (فاركو)

لعب: 3 مباريات

استقبل: 4 أهداف

شباك نظيفة: 0

محمود جاد (إنبى)

لعب: مباراتين

استقبل: 5 أهداف

شباك نظيفة: 0

وجاءت قائمة منتخب مصر:

حراس المرمى: محمد الشناوى (الأهلى)، محمد أبو جبل (الزمالك)، محمد صبحى (فاركو)، محمود جاد (إنبى)

الدفاع: أكرم توفيق (الأهلى)، أحمد فتحى (بيراميدز)، أحمد حجازى (الاتحاد السعودى)، أحمد ياسين (البنك الأهلى)، أيمن اشرف (الأهلى)، محمود علاء (الزمالك)، أحمد فتوح (الزمالك)، محمد حمدى (بيراميدز)، محمود حمدى "الونش" (الزمالك).

الوسط: محمد الننى (أرسنال الإنجليزى)، حمدى فتحى (الأهلى)، عمرو السولية (الأهلى)، إمام عاشور (الزمالك)، عبد الله السعيد (بيراميدز)، مصطفى فتحى (الزمالك).

الهجوم: عمر مرموش (شتوتجارت الألمانى)، محمد شريف (الأهلى)، أحمد ياسر ريان (ألتاى التركى)، مصطفى محمد (جالاتا سراى التركى)، مروان حمدى (سموحة)، محمد صلاح (ليفربول الإنجليزى)، محمد مجدى "أفشة" (الأهلى).