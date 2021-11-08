شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير لـ أكرم توفيق: كل سنة وأنت طيب يا عبد الهادى يا أخويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ سعد سمير لاعب نادى فيوتشر الحالي المعار من الأهلى، أكرم توفيق لاعب النادى الأهلى على عيد ميلاده الـ24، الذى يوافق اليوم حيث إنه من مواليد 8 نوفمبر 1997 بمدينة كفر صقر بالشرقية.

ونشر سعد سمير عبر خاصية الاستورى بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة مع أكرم توفيق في غرفة الملابس معلقا عليها: "كل سنة وأنت طيب يا عبد الهادى يا أخويا".



سعد سمير وأكرم توفيق

ويحتفل أكرم توفيق، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر، اليوم الاثنين، بعيد ميلاده الـ "24" فهو من مواليد 8 نوفمبر 1997 بمدينة كفر صقر بالشرقية، ولم يحتج أكرم توفيق نجم المنتخب الأولمبى والنادى الأهلى وقتًا طويلًا ليدخل قلوب جماهير الكرة المصرية، القتالية واللعب بروح سمة أدائه مع كل مهمة تسند له فى أرض الملعب، ليثبت نفسه بين الكبار.

وإجمالا لعب أكرم توفيق مع الأهلى 59 مباراة سجل هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى فى 3251 دقيقة لعب، ونجح فى التتويج مع القلعة الحمراء بالدورى مرتين وكأس مصر مرتين ودورى الابطال الافريقى مرة والسوبر الافريقى مرة وبرونزية كأس العالم للأندية بجانب كأس الأمم الافريقية تحت 23 عاماً مع المنتخب الأولمبى وشارك فى أولمبياد طوكيو.