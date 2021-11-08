شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيرة الذاتية للبلتاجى بعد احتفاظه بمنصب نائب الاتحاد الأفريقى لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفظ مدحت البلتاجي النائب الأول لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد بمنصبه، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي، ليستمر البلتاجي نائبا أول لرئيس الاتحاد منصورو أريمو في الولاية الجديدة.

وشهدت الجمعية العمومية التي أقيمت بتقنية التواصل عن بُعد، مشاركة الدكتور محمد الأمين رئيس لجنة إدارة الاتحاد المصري، حيث استمر البنيني منصورو أريمو في منصبه رئيسا للاتحاد الأفريقي، ومدحت البلتاجي نائب أول للرئيس، وبيدرو جودينهو نائب ثان للرئيس، وتشارلز أومبوماهو أمين عام، ودوجبو ياو أمين الصندوق.

جدير بالذكر أن مدحت البلتاجي كان قد تولى من قبل منصب المستشار العام لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021، ورئاسة المجلس القومي للرياضة، ومديرا تنفيذيا سابقا للمجلس القومي للرياضة، وعمل لفترات طويلة ضمن لجان الاتحاد الدولي لكرة اليد.