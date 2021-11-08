شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام: لا عقوبات على محمد عادل.. وتصريحاته أسيئ فهمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن الحكم محمد عادل حكم مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى الأسبوع الثالث بالدورى العام لم يخطئ حتى يتم معاقبته أو اتخاذ قرار ضده.

وقال مسئولو لجنة الحكام إن تصريحات الحكم محمد عادل اليوم أسيئ فهمها، خاصة أنه لا يقصد مجاملة أو محاباة طرف على حساب آخر فى مباراة القمة، لكنه من الطبيعى أن يقوم الحكم بتهدئة الأمور فى حالة اشتعال الأجواء، وإذا استشعر الحكام إمكانية إفساد المباراة، لذا نجح فى الوصول بها لبر الأمان.

وأضاف مسئولو لجنة الحكام أن الحكام الأجانب عندما يأتون لإدارة مباريات القمة يفعلون نفس الأمر حتى تمر المباراة دون أزمات، وكذلك الحكام المصريين فى المباريات الحساسة ولكن لا يتم التصريح بذلك فى وسائل الاعلام حتى يسيئ البعض فهم هذه التصرفات.

وكشف محمد عادل، الحكم الدولى، عن كواليس إدارته لمباراة القمة بين الزمالك والأهلى والتى انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام ، وقال محمد عادل فى مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :"أخطرت بإدارتى للقمة فى السادسة مساء 4 نوفمبر قبل المباراة بـ 24 ساعة ، وسعدت للغاية بقرار فهى أول قمة بحضور جماهيرى منذ فترة طويلة وأول قمة تحت إدارة رابطة الأندية، وعلى المستوى الشخصى كنت أول ضابط شرطة يديرها ".

ويضيف محمد عادل: "بستمتع بالتحكيم وبطالب الناس بالاستمتاع بالتحكيم، لم أشارك فى اختيار طاقم التحكيم المعاون لى فى القمة، فهو من اختيار عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة وبالفعل كان اختيار رائع فلقد ساعدونى بشكل رائع".

وأكمل: " أصعب وقت لي فى المباراة كان بعد تسجيل الأهلى الهدف الثانى فى شباك الزمالك، شعرت أن لاعبي الزمالك أصابهم التوتر ليس من المباراة ولكن من نتيجة المباراة خاصة أن الوقت كان مازال مبكراً ووقتها طالبت طاقم التحكيم بالثبات والاستمرار بنفس القوة فى ادارة المباراة".

وتابع محمد عادل: "لم أعارض حكم الفار خلال المباراة والحالة الوحيدة التى تدخل فيها الفار كانت لقطة إعادة ركلة جزاء الأهلى الثانية وقولت سمعاً وطاعة، مينفعش حكم الفار يستدعينى واعترض مثلا أو أرفض كل شىء مسجل ويذهب للفيفا".

وأكمل : " سعيد للغاية بكل قراراتى فى المباراة، الكمال لله وحده لكن ثلاثة ركلات جزاء فى مباراة أمر كبير والأهم أن الثلاثة صح، ولم أمنح زيزو كارت أحمر لأن تصرفه فيه درجة من درجات التهور ولكنه لم يستخدم أى سلاح آخر، لعبة طارق حامد لا تستحق أكثر من إنذار، إنذار عمر السعيد لأنه استخدم الساعد فى وجه بدر بانون، إعادة ركلة جزاء الأهلى كانت لتقدم محمد أبو جبل".

ويضيف : " الروح فى الملعب كانت رائعة بين لاعبو الفريقين، كان فيه حمية ولكن بدون خروج عن النص ، طاقم التحكيم لما يتأثر حينما وصلت النتيجة لخمسة واحد للأهلى ، وعندما كانت أربعة واحد احتسبنا ركلة جزاء للأهلى بدون أى حسابات ، واحتسبنا ركلة جزاء للزمالك أيضاً بنفس الطريقة بعد عرقلة على معلول للجزيرى والفار راجعنى فى اللعبة وقالى صح كمل".

وتابع:" حكام أفريقيا كان بيعايرونا بعدم قدرتنا على إدارة ديربى الأهلى والزمالك وكانوا بيقولولنا إزاى عايزين تديروا مباريات كبرى وانتم فى بلدكوا لاتديروا أهم مباراة ، وعشان كدا لازم نشكركل مسئولى التحكيم وكذلك الاعلاميين لدعمهم لقرار التحكيم المصرى وبقول للجمهور ادعمونا وبلاش الذبح كلنا بنغلط بس مع الفار هتاخد حقك".