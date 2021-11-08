شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يراقب بن شرقى مع منتخب المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من معاونيه إعداد تقريرعن اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخبات الوطنية خلال مباريات تصفيات كاس العالم 2022.
كما طلب الفرنسي تقرير خاص عن المغربي أشرف بن شرقي ووضع أبرز الملاخظات على أدائه لوضع برنامجج خاص استعدادًا للمواجهة الإسماعيلي المققرر لها 19 نوفمبر الجاري بالدوري.
واستدعى المنتخب المغربي بن شرقي استعدادًا لمواجهتي السودان وغينيا يومي 12 و16 نوفمبر الحالي في الجولتين الخامسة والسادسة للتصفيات المؤهلة للمونديال، بينما تم استدعاء الجزيري لقائمة المنتخب التونسي استعدادًا لمواجهة غينيا الاستوائية يوم 13 نوفمبر الجاري في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، على أن يستضيف منتخب زامبيا يوم 16 من الشهر نفسه على الملعب الأولمبي في رادس بالجولة السادسة.