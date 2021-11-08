شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الزمالك يراقب بن شرقى مع منتخب المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، من معاونيه إعداد تقريرعن اللاعبين الدوليين المشاركين مع المنتخبات الوطنية خلال مباريات تصفيات كاس العالم 2022.

كما طلب الفرنسي تقرير خاص عن المغربي أشرف بن شرقي ووضع أبرز الملاخظات على أدائه لوضع برنامجج خاص استعدادًا للمواجهة الإسماعيلي المققرر لها 19 نوفمبر الجاري بالدوري.