شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة.. هالة سلامة تفوز بعضوية المكتب الاستشارى للاتحاد الدولى للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت الدكتورة هالة سلامة بمنصب عضوية المكتب الاستشارى بالاتحاد الدولي للجمباز خلال انتخابات المكتب الاستشارى بالاتحاد الدولي التي أقيمت اليوم، الاثنين، والمنعقدة في تركيا.

وقدمت هالة سلامة الشكر لكل من دعمها فى الانتخابات واستمرارها عضو بالمكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي للجمباز للمرة الثالثة، كما فازت أيضا الدكتورة نهاد زايد في انتخابات الاتحاد الدولي للجمباز على عضوية اللجنة الفنية للآنسات لتصبح نائب رئيس اللجنة الفنية الدولية.

وتنافس هالة سلامة، عضو المكتب الاستشارية بالاتحاد الدولي للجمباز على منصب رئيس الاتحاد المصري للجمباز في الدورة الانتخابية 2021/2024، أمام إيهاب أمين الفائز بمنصب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.

وتمتلك الدكتورة هالة سلامة العديد من المناصب والخبرات في مجال الجمباز، حيث تعمل عضو المكتب الاستشاري بالاتحاد الدولي للجمباز من عام 2012 وحتى الآن، و نائب رئيس الاتحاد المصري للجمباز خلال الدورة الانتخابية 2008 - 2012 ونائب رئيس الاتحاد العربي للجمباز 2009 - 2013 ، وحكم دولي جماز فني سيدات وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد المصري للجمباز ثلاث دورات متتالية.