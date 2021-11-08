شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية توقع عقوبة جديدة على الزمالك بسبب قذف الكرة فى القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت رابطة الأندية المحترفة، عبر حسابها الرسمي، توقيع غرامة مالية جديدة على نادى الزمالك بشأن مباراة القمة أمام الأهلي بسبب قذف الكرة إلى الملعب خلال مجريات المباراة، وقدرها 50 ألف جنيه.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد كشفت عن توقيع عقوبات مالية على الأهلي والزمالك، قيمتها 50 ألف جنيه، بسب نزول الجهازين الفني والطبي للناديين أرضية الملعب بعد إحرازهم الأهداف، في مباراة القمة والتي انتهت بانتصار المارد الأحمر 5-3 ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري.

كما غرمت اللجنة الزمالك 20 ألف جنيه بسبب عدم تواجد المدير الفنى للزمالك فى المؤتمر الصحفي لمباراة القمة عقب اللقاء.