شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يكشف كواليس اعتذاره عن العمل فى الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسنى عبد ربه، نجم النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر السابق، كواليس اعتذاره عن تولى منصب باللجنة الفنية داخل قلعة الدراويش، وقال حسنى عبد ربه فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، "أبلغت مجلس الإدارة باعتذارى بشكل رسمى عن العمل فى اللجنة الفنية، قولتلهم مع احترامى الكامل لكل الشخصيات الكبيرة الموجودة فى اللجنة المزمع تشكيلها لن أستطيع تقديم إضافة فى هذا المكان ولن أستطيع الاختلاف مع الأسماء الموجودة فى اللجنة".

وأضاف حسنى عبد ربه، "اللجنة الفنية تضم أسماء كبيرة ومع فارق الأعمار السنية سيكون من الصعب الاختلاف معهم فى أى قرار، وطموحى العمل كمدير رياضى مثل أبناء جيلى فى أنديتهم ، وإذا احتاجنى الإسماعيلى فى أى موقع كاستشارى فالطبع سأكون أول من يمد يد العون للنادى صاحب الفضل علىّ".

وتابع قيصر الإسماعيلى، "أتمنى أن يخرج النادى من كبوته سريعاً وأتمنى لمجلس الإدارة واللجنة الفنية ولجنة التعاقدات كل التوفيق فى المرحلة المقبلة لعودة هيبة الدراويش".

وكان حسنى عبد ربه نجم النادى الاسماعيلى قد أعلن اعتذاره عن العمل فى قلعة الدراويش فى بيان رسمى عبر حسابه الرسمى على فيس بوك قائلا، "الى جماهير وعشاق وشركاء من صنعوا اسمى مع النادى الاسماعيلى ..لا يستطيع احد ان يزايد على عشقى وانتمائى الى نادينا الحبيب ومنعا للقيل والقال والتى اصبحت سمه اساسيه على السوشيال ميديا".

وأضاف القيصر، "أعلن بكل صراحة ووضوح مادار خلال اليومين السابقين حتى لا يفهم كلامى بشكل خطأ ..تلقيت اتصال هاتفى من المهندس خالد زين نائب رئيس النادى الاسماعيلى المنتخب وابلغنى برغبه الاداره فى انضمامى للجنه الكرة بالنادى فاستفسرت منه عن اسماء اللجنة فصرح لى ببعض الاسماء البعيدة عن جيلى وقال مازلنا فى مرحله التكوين فطلبت مهلة لاستخاره الله سبحانه وتعالى على هذا التواجد وخاصه اننى رفضت خوض الانتخابات رغبة منى للتجهيز والتحضير للتدرج الادارى وكان حلمى ان ابدا هذا فى بيتى صاحب الفضل عليا .. فى موقع مثل الكثير من ابناء جيلى..ولاننى أرى ان مهام اللجنة والاسماء التى قيلت لى فهى اقدم منى وهذا الموقع يناسبهم ".

وتابع حسنى عبد ربه :"فاعتذرت بوعد اننى مساند للنادى والمجلس وتحت أمر النادى فى المكان الذى استطيع ان اخدم به النادى فى اى وقت يحتاجنى فيه الفريق وبدون مقابل ..مع كل الدعوات والامنيات لنادينا الحبيب بالتقدم والازدهار وكل الدعم للنادى ومجلس الاداره الجديد".