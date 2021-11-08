نتيجة قرعة كأس ملك السعودية 2022..الهلال يصطدم بالرائد

سُحبت قرعة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس ملك السعودية 2021 «خادم الحرمين االشريفين» مساء اليوم الاثنين، 8 نوفمبر 2021، في فندق برج رافال بالعاصمة الرياض، وأسفرت عن مواجهة قوية لحامل لقب الدوري «الهلال» أمام فريق الرائد.

وسيستهل أهلي جدة مشواره في كأس ملك السعودية هذا الموسم بمواجهة حامل اللقب «الفيصلي» الذي تُوج الموسم الماضي على حساب التعاون.

وسقط فريق الشباب المتطور في الجولات الماضية من الدوري السعودي في مواجهة صعبة أمام متصدر جدول ترتيب الدوري «ضمك».

سجل أبطال كأس ملك السعودية “خادم الحرمين الشريفين”

أما فريق اتحاد جدة فسيتوجب عليه تجاوز عقبة الفتح، إذا ما أراد المنافسة على اللقب الذي لم يذق طعم التتويج به منذ عام 2018.

ولم يتحدد بعد موعد بداية بطولة كأس الملك في نسخته الجديدة لموسم 2022/2021، لكن تم تحديد مواعيد مباريات جميع الأدوار.

وقال الاتحاد السعودي في بيان رسمي عبر حسابه بموقع تويتر «مواعيد مباريات أغلى الكؤوس، ما بين 20 إلى 22 ديسمبر لدور ال16، وبين 14 و15 فبراير للدور ربع النهائي، و3 إلى 4 أبريل للدور نصف النهائي، وستحدد المباراة النهائية لاحقًا».

التالي قرعة دور الـ 16 من كأس ملك السعودية كاملة

الاتفاق والنصر

الهلال والرائد

الفيصلي وأهلي جدة

ضمك والشباب

الفيحاء وأبها

الحزم والباطن

التعاون والطائي

اتحاد جدة والفتح