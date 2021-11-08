الاهلي يتوعد حكم مباراة القمة بعد تصريحاته المثيرة للجدل!

أطلق حكم مباراة الاهلي والزمالك الأخيرة «محمد عادل»، تصريحات مثيرة صباح اليوم الاثنين 8 نوفمبر 2021 تخص كواليس القمة المصرية، اثارت الكثير من الجدل داخل جدران القلعة الحمراء.

وتلقى حكم القمة انتقادات خفيفة بعد انتهاء المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي 5 نوفمبر، بداعي التهاون في اتخاذ القرارات تجاه لاعبو الزمالك في العديد من المواقف، بعدما ضمن الاهلي الثلاث نقاط واتجاهه نحو تحقيق نتيجة تاريخية وغير مسبوقة بين الفريقين.

واتسمت تدخلات لاعبو فريق الزمالك على نظرائهم في الاهلي بالعنيفة والمتهورة التي كانت تستحق اتخاذ قرارات أكثر جرأة من قبل محمد عادل، الذي أوضح فيما بعد بأنه أراد احتواء اللاعبين!

وأكد محمد عادل تلك الادعاءات بنفسه حين خرج بتصريحات إذاعية صباح اليوم، وقال بشكلٍ واضح وصريح بأنه قام باحتواء لاعبي نادي الزمالك في ظل التوتر الذي أصابهم بعد تقدم الاهلي بثلاثية في أول 30 دقيقة من اللقاء.

وما لبثت تلك التصريحات حتى جاء الرد المتوقع من النادي الاهلي، حيث أصدرت الإدارة بيانًا رسميًا عبرت فيه عن انزعاجها الشديد من تبريرات حكم مباراة القمة بشأن حقوق الفريق الأحمر أمام الزمالك.

وأشار النادي الاهلي في بيانه أن مجلس إدارة الفريق بقيادة الكابتن محمود الخطيب سوف يدرس مع قطاع الكرة والإدارات المعنية الموقف الخاص بحكم مباراة القمة، من أجل اتخاذ الاجراءات التي تحفظ حقوق الفريق.