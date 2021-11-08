موعد مباراة المغرب والسودان في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة المغرب والسودان والقنوات الناقلة في إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ضمن منافسات المجموعة التاسعة التي تضم ايضاً غينيا وغينيا بيساو.

يواجه منتخب المغرب شقيقه السوادني على المجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، ضمن منافسات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من تصفيات مونديال قطر 2022.

يدخل أسود الأطلس اللقاء في صدارة ترتيب المجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة (12 نقطة) من 4 انتصارات، بفارق 8 نقط كاملة عن غينيا بيساو الوصيف، ويخوض المنتخب المغربي المباراة من أجل تأكيد الصدارة حيث حسم تأهله الى المرحلة الثالثة والاقصائية من التصفيات.

على الجانب الآخر يتذيل منتخب السودان ترتيب المجموعة برصيد نقطتين، حصدهم من تعادلين، بينما تلقى هزيمتين، وسيلعب المباراة بهدف تقديم مستوى جيد والخروج بنتيجة إيجابية امام المغرب.

يذكر ان نتيجة مباراة الذهاب بين المغرب والسودان في الجولة الافتتاحية من التصفيات قد شهدت فوز الأسود بثنائية بيضاء، في المباراة التي جمعتهم على نفس الملعب يوم 2-9-2021.

موعد مباراة المغرب والسودان؟

يحين موعد مباراة المغرب والسودان في الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من تصفيات مونديال قطر 2022 يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، بإدارة من الحكم الكيني “بيتر واويرو”.

تنطلق صافرة بداية مباراة المغرب والسودان في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت جرينتش، على المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب والسودان؟

ينقل بث مباشر مباراة المغرب والسودان في التصفيات على القناة الاولى المغربية، بالأضافة الى القناة السودانية الرياضية، كما تنقل على قناة الفيفا الرسمية على موقع يوتيوب، وينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث اللقاء.

ولم تشهد قائمة وحيد خاليلوزيتش أي مفاجآت تذكر، حيث استقر المدرب البوسني على جميع الركائز الأساسية للمنتخب المغربي في الفترة الأخيرة، مع تسجيل عودة حارس مرمى الوداد رضا التگناوتي بدلاً من منير المحمدي.

واستمر تجاهل مدرب المنتخب المغربي لبعض الأسماء بسبب قناعاته الشخصية، من قبيل نجم تشيلسي الانجليزي حكيم زياش، والظهير الأيمن نصير مزراوي، ومدافع النادي الأهلي المصري بدر بانون.

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