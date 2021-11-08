موعد مباراة الجزائر وجيبوتي في إياب تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الجزائر وجيبوتي والقنوات الناقلة في إياب تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 بقطر، ضمن منافسات المجموعة الاولى التي تضم ايضاً بوركينا فاسو والنيجر.

يحل منتخب الجزائر ضيفاً ثقيلاً امام نظيره الجيبوتي على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الخامسة والقبل الأخيرة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

ويتصدر “الخضر” المجموعة الأولى بالتصفيات، برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وحيد، بالتساوي مع بوركينا فاسو، قبل مباراة حاسمة ومصيرية بينهما في الجولة الأخيرة.

ويدخل المنتخب الجزائري المباراة بشعار لا بديل عن الفوز دون النظر لمواجهة طريفي المجموعة الآخر بوركينا فاسو وضيفه النيجر، حيث ان أي تعثر قد يعني الخروج من التصفيات.

في المقابل، يتذيل منتخب جيبوتي ترتيب المجموعة الاولى بدون رصيد من النقاط بعد الخسارة في أول 4 جولات، ويدخل اللقاء بدون أي ضغوطات وسيسعى للخروج بنتيجة إيجابية امام ضيفه الجزائري من أجل حفظ ماء الوجه.

موعد مباراة الجزائر وجيبوتي؟

يحين موعد مباراة الجزائر وجيبوتي في الجولة الخامسة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022 يوم الجمعة الموافق 12 نوفمبر 2021، بإدارة من الحكم البينيني “جيندو لويس هونجناندي”.

تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، 13:00 بتوقيت جرينتش، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الجزار وجيبوتي؟

تنقل مباراة الجزائر وجيبوتي في تصفيات مونديال قطر 2022 على القناة الجزائرية الرياضية، بالأضافة الى القناة الرسمية للفيفا على يوتيوب، كما ينقل موقع الخليج 365 تغطية حية لأحداث المواجهة.

كان المنتخب الجزائري قد سحق ضيفه الجيبوتي بنتيجة عريضة قوامها 8 أهداف دون رد في افتتاح مباريات المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2022 عن القارة السمراء، على ملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة دون حضور جمهور.